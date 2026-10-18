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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد وإعادة تُمركز المعدات تحسبا لسقوط الأمطار

مياه القليوبية
مياه القليوبية
إبراهيم الهواري

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية درجة الاستعداد بكافة فروعها، مع تمركز سيارات شفط وكسح المياه والمعدات بالمناطق الحيوية والنقاط الساخنة، تحسبًا لسقوط الأمطار وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، استمرار متابعة الحالة الجوية على مدار الساعة، وجاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ؛ جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجامعية بمنطقة كفر سعد، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتجديدات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مجدي الشحات، عميد كلية التربية، والدكتور عوض سليمان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور المعتز بالله جمال الدين، الاستشاري العام لمشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة، وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

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