بعد ارتفاعه أمس.. سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظاً في السوق المحلية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 علي ارتفاعات أمس الثلاثاء، والتي سجلت نحو 40 جنيها في الجرام الواحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7210 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7165 جنيهاً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، لنحو 6310 جنيهات للبيع، في حين سجل سعر الشراء 6270 جنيهاً.

وتداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18، الذي يُفضَّل لدى فئة الشباب في المشغولات العصرية، عند 5410 جنيهات، مقابل 5375 جنيهاً للشراء.

وارتفع سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4205 جنيهات للبيع، و4180 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب يتداول عند 50 جنيها بيعا وشراءا

وتداول سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50480 جنيهاً للبيع، بينما سجل 50,160 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه

بلغ سعر الأوقية في السوق المحلية نحو 224300 جنيه للبيع، مقابل 222880 جنيهاً للشراء.



سعر الأوقية في البورصة العالمية

سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية نحو 4121.6 دولاراً.

سعر الدولار في سوق الصاغة

سجل دولار الصاغة، المستخدم في تسعير الذهب محلياً، نحو 54.24 جنيه، مقابل 54.43 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقاً بسيطاً بين السعرين.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بثلاثة عوامل رئيسية منها سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب في السوق المحلية. وجاء ارتفاع اليوم مدفوعاً بصعود الأوقية عالمياً، الذي ينعكس عادة على التسعير المحلي.