التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التوقعات المنشورة، يتجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، إلى الاعتماد على مجموعة من أبرز لاعبيه، مع عودة أنطونيو روديجر إلى الخط الخلفي، ومشاركة فينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي، مستفيدا من إمكانية مشاركته في البطولة الأوروبية رغم إيقافه محليا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لايبزيج:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، أنطونيو روديجر، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق انتصار جديد في البطولة الأوروبية، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو، بينما يترقب مورينيو مدى جاهزية لاعبيه لحسم مواجهة لايبزيج ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد المباراة:

اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو.