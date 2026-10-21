تعيين الدكتور عبدالله عيسى وكيلًا لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية،قرارا بتعيين الدكتور عبدالله محمد حلمي عيسى، الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تحرص على دعم الكفاءات الأكاديمية والاستعانة بالخبرات العلمية المتميزة في تولي المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأضاف أن اختيار القيادات الأكاديمية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز جودة التعليم، وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة على التميز والإبداع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي.

ويأتي القرار في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم القيادات الأكاديمية، والاستعانة بالكفاءات العلمية والإدارية القادرة على تطوير منظومة العمل بالكليات، وتعزيز جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتواصل جامعة المنوفية جهودها في دعم الكوادر الأكاديمية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.