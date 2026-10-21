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مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق كفر داوود - السادات اليوم حادث انقلاب ميكروباص ووفاة راكب واصابة 13 اخرين بالحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات وعلى الفور تم الدفع بعربيات إسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة راكب واصابة 13 اخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي وجميعهم حالتهم مستقرة، ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان لاهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة

المنوفية محافظة المنوفية حادث انقلاب السادات

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