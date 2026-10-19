إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

أنقذ أهالي عزبة ابو ابراهيم التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية عدد من التلاميذ بعد سقوطهم بسيارة كانت تقلهم للمدرسة داخل احد الترع التابعة للمركز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بسقوط سيارة محملة 5 تلاميذ بأحد الترع الموجودة بعزبة ابو ابراهيم التابعة لمركز الباجور، ونجح الأهالي من إنقاذ الطلاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات إسعاف فيما يتم الاطمئنان على الأطفال وانتشال السيارة من الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.