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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

والدة عروس المنوفية بعد الحكم بإعدام قاتل ابنتها: رأيتها في المنام بالفستان الأبيض.. ووعدتها ألا أزور قبرها إلا بعد استرداد حقها

والدة عروس المنوفية
والدة عروس المنوفية
إبراهيم الهواري

لم تتمالك والدة عروس قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية دموعها عقب صدور حكم الإعدام بحق زوج ابنتها المتهم بقتلها، معبرة عن ارتياحها للحكم الذي انتظرته طويلًا، ومؤكدة أنها تمسكت بالأمل في تحقيق العدالة، حتى إنها قطعت على نفسها عهدًا بألا تزور قبر ابنتها إلا بعد استرداد حقها.


وخلال لقائها بصدى البلد عقب صدور الحكم، أعربت الأم عن امتنانها لله وللقاضي، قائلة: «أنا بشكر ربنا والقاضي، بجد بجد بجد، كتر ألف خيره»، مشيرة إلى أن الحكم منحها قدرًا من الراحة بعد رحلة طويلة من الحزن والانتظار، رغم أن ألم فراق ابنتها سيظل حاضرًا في حياتها.

حلم بالفستان الأبيض

وروت الأم تفاصيل لحظات حضورها جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات وادي النطرون، موضحة أنها وصلت برفقة أفراد أسرتها أثناء انعقاد الجلسة، وتدخل محامي الأسرة للسماح لهم بالدخول إلى القاعة.
وأضافت أنها لم تستطع رؤية المتهم، وفقًا لروايتها، إذ كانت صورة ابنتها تسيطر على مشاعرها، قبل أن تتذكر حلمًا رأتها فيه مرتدية فستانًا أبيض وطرحة بيضاء، وتبتسم لها، وكأنها تقف أمامها داخل قاعة المحكمة.
 

وقالت الأم: «أنا مش شايفة المتهم، أنا شايفة بنتي واقفة بنفس المنظر اللي شفته في الحلم، لابسة فستان أبيض وطرحة بيضاء وواقفة بتضحك»، موضحة أن هذه الرؤيا تركت أثرًا عميقًا في نفسها، ومنحتها الأمل قبل صدور الحكم الذي انتظرته طويلًا.
 

ولم يكن صدور الحكم نهاية رحلة الأم مع الألم، لكنه مثّل بالنسبة إليها وفاءً بوعد قطعته على نفسها منذ وفاة ابنتها، إذ أكدت أنها كانت ترفض زيارة قبرها قبل أن تحصل على حقها، رغم اشتياقها الشديد إليها.
 

وأوضحت أنها كانت ترد على من يسألها عن سبب عدم زيارة القبر بأنها لن تذهب إلى ابنتها إلا بعد تحقيق القصاص، لتعود بعد صدور الحكم وتخاطبها قائلة: «بقول لها أنا جيت لك أهو زي ما قلت لك، بس لما حقك جه، ووفيت بالوعد».

حقها رجع

وأكدت الأم أن الحكم لم ينهِ حزنها على فقدان ابنتها، لكنه خفف جانبًا من معاناتها، لشعورها بأن ابنتها حصلت على حقها، مضيفة: «أنا مش هرتاح خالص، بس هي مرتاحة إن حقها رجع».
وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل عروس بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، وانتهت بصدور حكم بالإعدام بحق زوجها المتهم من محكمة جنايات وادي النطرون.
 

وخلال مراحل نظر القضية، حرصت والدة الضحية على متابعة جلسات المحاكمة، وتحملت مشقة السفر من قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية إلى محكمة وادي النطرون، متمسكة بالأمل في تحقيق العدالة، حتى صدر الحكم الذي اعتبرته وفاءً بوعدها لابنتها وخطوة نحو استعادة بعض الطمأنينة، رغم أن الحكم لن يعوضها عن فقدانها.

القليوبية محافظة القليوبية قرية ميت برة عروس مشتهر عروس المنوفية

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