الأمن يداهم مصنع لإنتاج المنظفات المغشوشة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية .

وعثرت مأمورية الضبط بداخل المصنع على 3150 عبوة منظفات مغشوشة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، و595 كيلو جرام مواد خام "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، و4050 عبوة فارغة “مستلزمات تعبئة”، وخط إنتاج، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.