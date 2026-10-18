القبض على المتهم بالتسلل لمنزل جاره والتعدي على ابنته ومحاولة سرقتها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد جيرانه بالتسلل إلى شقته والتعدى على كريمته بالضرب ومحاولة قتلها والشروع فى سرقة منزله وعدم تدخل الجيران لخشيتهم من تدخل الأجهزة الأمنية لعملهم فى التنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من نجلة القائم على النشر بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف للشقة محل سكنها والتعدى عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم والشروع فى سرقة منزلها ، أمكن ضبطه (عامل –مقيم بذات الدائرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





وبإجراء المعاينة لمنزل الشاكى والمنطقة المحيطة تنسيقاً والجهات المعنية تبين عدم وجود أى مظاهر للتنقيب غير المشروع عن الآثار، وبمواجهة القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية) أقر بإدعائه الكاذب نكايةً فى المشكو فى حقه لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









