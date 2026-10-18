القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط شخص يدير صفحة للنصب على المواطنين من خلال ترويجه لبيع المخدرات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، ولم يعثر بحوزته على أية مواد مخدرة ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة ، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.