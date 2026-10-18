مخدرات وسلاح.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات “قتل عمد - شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – بلطجة وفرض سيطرة” بنطاق محافظات “المنيا ، قنا ، أسيوط”.

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم 253 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة وأكثر من 42 ألف قرص مخدر و76 قطعة سلاح نارى متنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة قرابة (155) مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

