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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عملات مقلدة.. سقوط أدمن صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص يدير صفحة لبيع العملات المزيفة على الانترنت.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المحلية والأجنبية المقلدة بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك محل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) ، وضبط بحوزته (عدد من العملات الورقية مختلفة الفئات "محلية وأجنبية" مقلدة – جهاز لاب توب – الأدوات والخامات المستخدمة فى تقليد العملات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع العملات المقلدة لتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية العملات العملات المحلية

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