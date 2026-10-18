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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أصر على عملها معه وهي صماء.. القبض على عامل خردة تعدى على زوجته في القاهرة

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل خردة "مسجل خطر" ، زوجته "صماء - لها معلومات جنائية " – مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين).

بمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات بينهما بتاريخ 15/ الجارى لإصرار الزوجة على التوجه صحبة زوجها للعمل معه فى جمع الخردة قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التعدي على زوجته أحد الأشخاص القاهرة

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