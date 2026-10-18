إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي

قضت محكمة مستأنف جنايات وادي النطرون بقبول استئناف النيابة العامة على حكم السجن 15 عامًا الصادر بحق المتهم بقتل زوجته كريمة، وقضت مجددًا بإعدامه شنقًا.

وقد حكمت جنايات شبين الكوم في الجلسة الماضية على المتهم بقتل زوجته كريمة والمعروفة إعلامياً بعروسة المنوفية بالحكم بالمشدد 15 عاماً قبل أن يستأنف على الحكم النيابة العامة

وقد أقدم المتهم على قتل زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، وخلال فترة حملها في طفلهما بمنزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا.