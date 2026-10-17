صحة المنوفية: وكيل الوزارة يتفقد وحدات شبين الكوم وقويسنا.. ويُطيح بعدد من القيادات المقصرة

قام الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية صباحية مفاجئة شملت عددًا من منشآت الرعاية الأساسية التابعة لإدارتي شبين الكوم وقويسنا، وذلك ​تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

​جولة وكيل الوزارة لم تكن تقليدية، بل حرص خلالها على المرور الشامل على جميع أقسام الوحدات؛ حيث تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات التخصصية، ووحدات تنظيم الأسرة، فضلاً عن متابعة سير العمل في المبادرات الرئاسية المختلفة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمجان وبأعلى كفاءة، ورصد مدى الالتزام والتردد الفعلي للمستفيدين.

​وقد أسفرت الجولة عن رصد بعض المخالفات والتقصير في سير العمل، مما دفع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لاتخاذ قرارات فورية وصارمة لإعادة الانضباط للمنظومة.

​خلال تفقد الأقسام المختلفة بعدد من الوحدات الصحية، أصدر وكيل وزارة الصحة القرارات التالية: ​إعفاء مدير وحدة ميت مسعود الصحية من منصبه نظراً لعدم تواجده المستمر، ولسوء الإدارة وتراجع مستوى الخدمة.

و​تحويل كل من مديرة الصيدلة بوحدة كفر ميت سراج، ومديرة إدارة الصيدلة بالإدارة الصحية بقويسنا للشئون القانونية ويُوجه بالتحقيق، لوجود قصور واضح في المنظومة الصيدلية، وعدم توافر أدوية بالوحدة.

و​توجيه مدير إدارة شبين الكوم الصحية لتشكيل لجنة فورية لرفع كفاءة وتطوير وحدة ميت مسعود الصحية بالكامل.

وأخيراً، ​توجيه لجنة الصيانة الهندسية بالمديرية لوحدة كفر ميت سراج للبدء الفوري في أعمال رفع الكفاءة والصيانة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق.

​وفي رسالة تؤكد مبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون في صحة المواطنين، قال الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خلال الجولة المفاجئة: “صحة وسلامة أهالينا في محافظة المنوفية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وجولاتنا الميدانية المفاجئة مستمرة ولن تتوقف حتى نتأكد من وصول الدعم والخدمة الطبية لكل مواطن في قرى ومدن المحافظة”.

وأضاف: "إننا لا ندخر جهداً في دعم المجتهدين والمخلصين في عملهم، وفي المقابل، لن نسمح بأي تقصير أو تهاون يضر بمصلحة المريض، وقرارات الإقالة اليوم هي رسالة واضحة لكل مسئول بأن مقياس البقاء في موقع المسئولية هو الجهد المبذول على أرض الواقع لخدمة المواطن".

​تأتي هذه الجولات لتؤكد نهج الإدارة الحالية في فرض الانضباط الميداني، ومتابعة الوحدات الصحية عن قرب لتذليل أي عقبات فوراً، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء المحافظة في شتى القطاعات الطبية.