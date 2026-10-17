القبض على سائق ميكروباص امتنع عن تحميل ركاب بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لإمتناعه عن تحميل الركاب بأحد المواقف بالمنوفية.



أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 14/الجارى على النحو المشار إليه حال تواجده بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة السادات، وعلل قيامه بحجز بعض المقاعد "بالميكروباص خاصته" لبعض معارفه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





