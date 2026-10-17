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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل مولد السيد البدوي.. ضبط طن ونصف رنجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية

 وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول أغذية يُشتبه في عدم صلاحيتها، حفاظًا على صحة المواطنين والزائرين.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال مولد السيد البدوي.

وأسفرت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، عن ضبط نحو طن ونصف من الرنجة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أثناء نقلها وقبل توزيعها بالأسواق، لوجود سائل انفصالي مدمم وتهتك بالأنسجة العضلية.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة استعدادًا لمولد السيد البدوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المواطنين والزائرين.

ردع مخالفين 

وأضافت أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات سلامة الغذاء رقابية رنجه فاسدة

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