تموين المنوفية: تحرير 735 محضرا تموينيا وضبط كيان مخالف لتصنيع المراتب بالباجور

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها المكبرة والمفاجئة لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن الحملات أسفرت عن تحرير 735 محضراً تموينياً متنوعاً خلال أسبوع، بواقع 460 محضراً للمخابز و275 محضراً للأسواق، وذلك لمخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، فضلاً عن مخالفات أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر جنح بمركز الشهداء ضد صاحب محل أعلاف، وضبط 8 أطنان من النخالة الخشنة مجهولة المصدر ودون مستندات، كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب ثلاجتي لحوم مجمدة بنطاق بندر تلا ومركز الباجور، لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير محضر ضد أحد مستودعات الحديد بناحية نادر بمركز الشهداء، وضبط 5 أطنان من الحديد دون مستندات دالة على مصدرها، فضلاً عن ضبط كيان مخالف يمارس نشاط تصنيع وإنتاج المراتب دون ترخيص بناحية كوم الضبع بمركز الباجور، حيث تم التحفظ على أدوات ومنتجات التصنيع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الحملات التموينية والرقابية والضربات الاستباقية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، مؤكداً متابعته اليومية لنتائج الحملات التفتيشية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، وضبط منظومة الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية أمام المواطنين، والتصدي لمحاولات الاحتكار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على حقوقهم ويحقق الصالح العام.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لإنتاج الخبز، وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الغذائية والأساسية.