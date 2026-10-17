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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب حركة التنقلات.. محافظ المنوفية يلتقي مديري الإدارات الاجتماعية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات الاجتماعية الجدد بنطاق المحافظة، عقب حركة التنقلات الأخيرة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتطوير مستوى الأداء  الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة  للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور صبري البقيرى، مدير مديرية  التضامن الاجتماعي، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام.

واستهل المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة لمديري الإدارات الاجتماعية الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، ومؤكدًا ضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل يأتي على رأس أولويات العمل، لافتاً إلى ضرورة التعامل والاستجابة الفورية مع مشكلات المواطنين وشكاواهم، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الجهاز الإداري.

كما تناول اللقاء مناقشة خطط العمل بالإدارات الاجتماعية، واستعراض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة العمل، وبحث سبل التعامل معها وتذليلها بما يضمن انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية والإدارية المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة.

كما أكد المحافظ ضرورة الالتزام بالتسلسل الوظيفي وفقًا للهيكل الإداري ووضع ضوابط واضحة لتنظيم العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي وتحديد المسئوليات بوضوح، بما يضمن سرعة إنجاز المهام وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإدارية داخل منظومة العمل.

وخلال الاجتماع، أكد  محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها، مشيراً إلى أن حركة التنقلات تأتي في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة بالقيادات التنفيذية التى تمتلك القدرة على اتخاذ القرار ، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، وأن هناك متابعات مستمرة لمؤشرات الأداء وتقييم مستوى الإنجاز بشكل دوري، وفقًا لمعايير واضحة تستهدف تحقيق أفضل النتائج بما يضمن تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية اجتماع ادارة محافظ المنوفية

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