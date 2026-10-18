الهزار تحول لجد.. القبض على 9 طلاب تشاجروا مع بعضهم بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب بالمنوفية.





بالفحص، تبين حدوث مشاجرة أمام أحد المراكز التعليمية "غير المرخصة" بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بين طرف أول: (4 طلاب)، و طرف ثان: (5 طلاب) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم بسبب المزاح تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب “دون حدوث إصابات”.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة ، وضُبط بحوزة أحدهم "سلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم غلق المركز المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية.