«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمة بالتعدي بالسب على سائق يعمل بإحدى خدمات النقل الذكي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كواليس الواقعة

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تعدي سيدة بالسب على سائق نقل ذكي، فيما قام السائق بتصوير الواقعة ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين المتابعين.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، وبدأت فحصه لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها بمعرفة رجال المباحث.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.