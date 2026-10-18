القبض على المتهم بالاصطدام بسيارة سيدة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لإصطدامه بالسيارة قيادتها والتعدى عليها بالسب حال معاتبتها له وأثناء لواذه بالفرار قامت بالإمساك بباب السيارة مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مصابة بكدمات وسحجات متفرقة - مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو) وبسؤالها قررت بأنه حال سيرها بأحد الطرق بالسيارة قيادتها "سارية التراخيص" إصطدم بها قائد سيارة أخرى، وحال معاتبتها له تعدى عليها بالسب وأثناء لواذه بالفرار قامت بالإمساك بباب سيارته مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى "سارية التراخيص" وقائدها "مرتكب الواقعة" (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





