القبض على عاطل تعدى على سائق بسلاح أبيض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (سائق "مصاب بجروح متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما.



وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.