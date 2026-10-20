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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تحافظ على مكانتها ضمن تصنيف QS للجامعات العربية 2027

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية حافظت على وجودها ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات العربية لعام 2027، بما يعكس مواصلة الجامعة جهودها لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرتها على المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية.

وجاءت جامعة المنوفية ضمن الفئة 171–180 عربيًا فى إصدار ٢٠٢٧، وذلك في ظل اتساع نطاق التصنيف وزيادة عدد الجامعات المدرجة به إلى 325 جامعة، بما يعكس اتساع قاعدة المنافسة بين الجامعات العربية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن استمرار إدراج الجامعة في التصنيفات الدولية والإقليمية يمثل حافزًا لمواصلة العمل على تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز النشر العلمي الدولي، وتوسيع الشراكات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الجامعة أن التصنيفات الدولية تمثل أحد المؤشرات المهمة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، وتساعد على تحديد نقاط القوة وفرص التطوير، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة والابتكار.

وأشار القاصد إلى أن ما تحققه الجامعة من حضور في التصنيفات المختلفة يأتي ثمرة جهود متكاملة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون والعاملون بمختلف قطاعات الجامعة، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمكانة الجامعة.

كما تواصل جامعة المنوفية تنفيذ خططها لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والشراكات الأكاديمية، في إطار استراتيجيتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمد، المشرف على مركز المعلومات بالجامعة، أن تصنيف QS للجامعات العربية يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس جوانب متعددة من الأداء الجامعي، من بينها السمعة الأكاديمية وسمعة الجامعة لدى جهات التوظيف، وجودة البحث العلمي وتأثيره، وشبكات التعاون البحثي الدولي، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، إلى جانب مؤشرات التدويل والحضور الإلكتروني.

وأكدت الدكتورة نورا سمرى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مكتب التصنيف أن الجامعة تواصل العمل على تطوير قواعد البيانات المؤسسية، وتحسين دقة البيانات ومؤشرات الأداء، وتعزيز التنسيق بين الكليات والقطاعات المختلفة، بما يدعم خطط الجامعة للتطوير المستمر، ويسهم في تحسين أدائها في التصنيفات الإقليمية والدولية.

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