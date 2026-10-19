القبض على طرفي مشاجرة بسلاح أبيض في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنوفية، وتعدي أحدهم على آخر بسلاح أبيض.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة السادات من عامل، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شخصين؛ لتعديهما عليه ونجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع، بسبب خلافات حول المزاح.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما طالبان مقيمان بالدائرة ذاتها، أحدهما مصاب بجرح باليد.

وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، واتهما الشاكي بالتعدي على أحدهما بالأداة نفسها عقب استخلاصها منه، وإحداث إصابته.

وبمواجهة المُبلغ؛ أيد ما سبق، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في التعدي، واتُخذت الإجراءات القانونية.