إشغالات فنادق البحر الأحمر تقترب من 80%.. الألمان والإنجليز والروس والإيطاليون في الصدارة

تقترب نسب الإشغال السياحي بفنادق ومنتجعات البحر الأحمر من 80%، وفقًا لمؤشرات الحجوزات، في ظل استمرار الإقبال على الغردقة ومرسى علم، وتزايد حركة الوصول عبر المطارات الدولية بالمحافظة، وسط آمال بانتعاش الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

الألمان والإنجليز والروس يتصدرون قائمة السائحين

وتتصدر الجنسيات الألمانية والإنجليزية والروسية والإيطالية قائمة الأسواق السياحية الأكثر وصولًا إلى منتجعات البحر الأحمر، التي تتمتع بتنوع كبير في الخدمات الفندقية والشواطئ والمقومات الطبيعية، ما يعزز قدرتها على جذب السائحين من مختلف دول العالم.

وتضم المحافظة عشرات المنتجعات السياحية التي تقدم أنماطًا متنوعة من الإقامة والأنشطة الترفيهية والبحرية، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزائرين.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان رحلات دولية

ويواصل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان استقبال رحلات جوية قادمة من أسواق سياحية متعددة، تقل آلاف السائحين الراغبين في قضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، والاستمتاع بالأنشطة البحرية ورحلات الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية.

وتدعم هذه الحركة مكانة الغردقة ومرسى علم ضمن أبرز المقاصد السياحية المصرية، بفضل ما تتمتعان به من شواطئ مميزة وتنوع بيئي وبحري يجذب محبي السياحة الشاطئية والغوص.

توقعات باستمرار النشاط السياحي

وتعزز مؤشرات الحجوزات الحالية التوقعات باستمرار النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم معدلات الإشغال الفندقي وينعكس على قطاعات النقل والخدمات والأنشطة السياحية، فضلًا عن دعم فرص العمل المرتبطة بالقطاع.

وتظل حركة الحجوزات الفعلية ومعدلات الوصول خلال الأسابيع المقبلة من أبرز المؤشرات التي ستحدد اتجاهات الإشغال السياحي بمحافظة البحر الأحمر.