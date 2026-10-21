الأنبا جريجوري يزور منطقة الأرشيديوسس بأمريكا ويشهد مؤتمر خدام شمالي كاليفورنيا

في إطار متابعته الرعوية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أجرى نيافة الأنبا جريجوري، الأسقف العام لجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة إلى منطقة الأرشيديوسس بشمالي كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة، شهد خلالها مؤتمر خدام وخادمات المنطقة، كما قام برسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة برتبتي إبصالتس وأغنسطس.

الله ضابط الكل

وشهد نيافته خلال الزيارة مؤتمر خدام وخادمات شمالي كاليفورنيا، الذي أقيم بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس يوسف النجار بمدينة هوزية، تحت عنوان «الله ضابط الكل»، بحضور القمص أنطونيوس باقي، وكيل المقر البابوي لمنطقة الأرشيديوسس، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمنت الزيارة قيام نيافة الأنبا جريجوري برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، في إطار الاهتمام بالخدمة الكنسية وإعداد الشمامسة للمشاركة في الصلوات والطقوس الليتورجية.