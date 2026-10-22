ألمانيا: تحذيرات من استمرار التهديدات الإلكترونية مع عودة مواقع حكومية للعمل

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عادت مجموعة من المواقع الإلكترونية للخدمات العامة في ألمانيا إلى العمل اليوم الخميس، بعد اكتشاف ثغرة أمنية في شيفرة لغة البرمجة «بي إتش بي»، المستخدمة في تشغيل ملايين المواقع الإلكترونية حول العالم.

ومع ذلك، ظلت بعض البوابات الإلكترونية لحكومات الولايات والمستشفيات والجامعات تواجه اضطرابات في خدماتها عبر الإنترنت.

وكانت المواقع قد أُخرجت من الخدمة كإجراء احترازي عقب اكتشاف الثغرة، فيما حث مطورو «بي إتش بي» المستخدمين على تثبيت تحديث أمني جديد لسدها.

وحذر المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات من استمرار التهديد، ولا سيما في ظل قدرة القراصنة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات واستغلالها .

وقال المكتب: «نرى أنه من المرجح حدوث استغلال واسع النطاق للثغرة خلال ساعات قليلة من إصدار التحديثات الأمنية، إذ يمكن للمهاجمين تحليلها بسرعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير شيفرات لاستغلال الثغرات بناء على ذلك».

وأوصى المكتب بفصل المواقع الإلكترونية بالكامل عن الإنترنت ما دام لا يمكن ضمان أمنها.

وحذر خبراء من أن تأمين جميع الأجهزة الحكومية والعامة والخاصة بشكل كامل قد يستغرق شهورا، لا سيما الأجهزة التي تعمل ببرمجيات قديمة لا يمكن إصلاحها بمجرد تثبيت تحديث أمني.