سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلن عن انطلاق ملتقى العمالة عام 2026 الأسبوع المقبل

أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن انطلاق فعاليات ملتقى العمالة عام 2026 تحت عنوان "بوابة أوروبا" يومي 27 و28 أكتوبر الجاري حيث ستجمع مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي أصحاب العمل والمؤسسات والكوادر المهنية الطموحة للمشاركة في الحوار وعرض المعلومات والفرص، بما في ذلك تجربة «بوابة أوروبا» المفتوحة للجمهور يومي 27 و28 أكتوبر.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أنه من المقرر إقامة جناح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف التعرف على معلومات حول أسواق العمل والمهارات المطلوبة ومسارات التوظيف في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

وأضاف أن الملتقى سوف يتضمن مناقشات رفيعة المستوى حول السياسات وحوارات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي ويركز برنامج هذا العام بشكل خاص على بناء شراكات مستدامة تستجيب لاحتياجات سوق العمل في كل من مصر وأوروبا.

وأشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الأفراد يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن فرص العمل، وتطوير المهارات، والهجرة من أجل العمل كما أيضًا يوفر خدمات دعم للمصريين العائدين من الخارج وتشمل خدمات المركز المصري الألماني توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بفرص العمل، ومسارات الهجرة النظامية، وإعادة الإدماج، ويسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في سوق العمل المصرية والدولية.

وأوضح أن المركز المصري الألماني يعد ثمرة التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.