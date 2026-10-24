ميدو في الصدارة ومرموش يبدأ المطاردة.. أرقام المصريين مع توتنهام

يحتفظ النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو بصدارة قائمة اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلا للأهداف بقميص توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على مواطنه حسام غالي بينما بدأ عمر مرموش كتابة اسمه في السجل التهديفي للفراعنة مع الفريق اللندني بعدما افتتح رصيده خلال الموسم الحالي.

وتسلط الأرقام الضوء على الحضور المصري في تاريخ توتنهام بعدما نجح الثلاثي ميدو وحسام غالي وعمر مرموش في ترك بصمات هجومية متفاوتة، بإجمالي 23 هدفا وفقا للإحصائية المتداولة.

ميدو يتصدر قائمة هدافي المصريين مع توتنهام

يتربع أحمد حسام ميدو على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا بعدما خاض تجربة احترافية بقميص توتنهام استطاع خلالها إثبات قدراته الهجومية وفرض نفسه بين أبرز المهاجمين المصريين الذين احترفوا في الملاعب الإنجليزية.

أحمد حسام ميدو مع توتنهام

وتميز ميدو خلال مشواره مع الفريق اللندني بقدراته البدنية وحضوره داخل منطقة الجزاء، إلى جانب إجادته الكرات الهوائية ليترك بصمة تهديفية منحته التفوق على بقية اللاعبين المصريين الذين ارتدوا قميص النادي.

حسام غالي في الوصافة ومرموش يدخل القائمة

ويحل حسام غالي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعدما خاض تجربة احترافية مع توتنهام، قدم خلالها مستويات مميزة في خط الوسط، مستفيدا من قدراته على صناعة اللعب والمساندة الهجومية.

حسام غالي توتنهام

في المقابل، انضم عمر مرموش إلى قائمة هدافي المصريين مع توتنهام بعدما سجل هدفه الأول أمام كوفنتري سيتي ليبدأ مشواره التهديفي مع الفريق الإنجليزي وسط تطلعات لزيادة رصيده خلال المباريات المقبلة.

ويحتاج مرموش إلى تسجيل هدفين لمعادلة رصيد حسام غالي، بينما يتطلب الوصول إلى رقم ميدو مواصلة التألق التهديفي لفترة أطول.

ترتيب هدافي المصريين مع توتنهام

أحمد حسام ميدو – 19 هدفا.

حسام غالي – 3 أهداف.

عمر مرموش – هدف واحد.