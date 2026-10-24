ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، بعد تألقه خلال مواجهة بريست.

وكتب ميدو عبر حسابه على إكس: "‏شاهدت مباراة نيس وبريست وتابعت أداء محمد عبد المنعم مع نيس أفضل لاعب في المباراة كان عبد المنعم.. أخيرا ⁧‫منتخب مصر‬⁩ عنده مدافع محترف يقدر يلعب في أفضل أندية العالم".

وبصم الدولي المصري محمد عبد المنعم على أداء دفاعي مميز خلال فوز نيس على بريست بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، بعدما لعب دورًا بارزًا في الحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وخاض مدافع نيس المباراة كاملة، وقدم مردودًا قويًا على المستوى الدفاعي، بعدما سجل 12 مساهمة دفاعية، ليكون الأكثر بين لاعبي الفريقين في هذا الجانب، مؤكدًا حضوره المؤثر في الخط الخلفي خلال المواجهة.