800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

أكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، حذر اللاعبين من الاستهانة بمنافسهم الجيش الرواندي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال البنهاوي، خلال تصريحاته ببرنامج «ضربة البداية» الإذاعي، إن الجهاز الفني شدد على ضرورة التعامل بجدية مع المباراة، مشيرًا إلى أن الجيش الرواندي منافس قوي، ونجح في إهدار أكثر من فرصة محققة خلال مباراة الذهاب، وهو ما يستوجب الحذر والتركيز طوال اللقاء.

وأضاف أن التأهل إلى دور المجموعات يمثل أهمية كبيرة لنادي الزمالك على المستويين المعنوي والمادي، موضحًا أن عبور هذه المرحلة سيسهم في إنعاش خزينة النادي بنحو 800 ألف دولار، في ظل حاجة القلعة البيضاء إلى هذه العوائد المالية خلال الفترة الحالية.

وأشار البنهاوي إلى أن ضغط المباريات لا يمنح الزمالك رفاهية إقامة معسكرات طويلة، إلا أن المعسكر الأخير شهد عددًا من الأخبار الإيجابية على مستوى جاهزية اللاعبين، بعدما عاد أحمد ربيع ومحمد إبراهيم إلى الحسابات، إلى جانب التأكد من جاهزية محمد إسماعيل للمشاركة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال الحالة الإيجابية داخل الفريق، والتركيز على تحقيق التأهل إلى دور المجموعات، بما يدعم طموحات الزمالك في المنافسة القارية ويمنحه دفعة معنوية ومالية خلال المرحلة المقبلة.