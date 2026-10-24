الموعد وتردد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الزمالك والجيش الرواندي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

وتنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، ما يمنحه دفعة قبل مواجهة الإياب، التي يتطلع خلالها إلى تأكيد تفوقه وتجنب أي مفاجآت قد تهدد فرصه في العبور إلى الدور التالي.

واستقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المنتظر خوضه اللقاء، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، والخروج بالنتيجة المطلوبة أمام منافسه الرواندي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي كالتالي:



حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، مصطفى الزناري، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

يمكن للجماهير متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت، وفقًا لبيانات التردد التالية على القمر الصناعي نايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11977

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة أون سبورت على الريسيفر

يمكن استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم بالرسيفر.

2. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي.

3. تحديد القمر الصناعي نايل سات.

4. إدخال التردد 11977، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

5. الضغط على البحث عن القنوات، ثم حفظ القناة بعد ظهورها.