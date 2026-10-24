أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص

أكد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يظهر بالمستوى الفني القوي المنتظر تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، حتى الآن، سواء في بطولة الدوري أو منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي

وقال أسامة عرابي، في تصريحات خاصة، إن الأهلي رغم تحقيقه الفوز على الزمالك، غريمه التقليدي، بهدفين في مباراة القمة رقم 133، وكذلك الانتصار على كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فإنه لم يقدم الأداء الذي يتناسب مع إمكانيات لاعبيه وطموحات جماهيره خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تراجع الأداء والنتائج يحتاج إلى وقفة جادة من جانب الجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد التعادل مع فريق القناة، في المباراة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستوى الفريق وقدرته على فرض شخصيته داخل الملعب.

وأوضح عرابي أن الحسين عموتة يتحمل جزءًا من المسؤولية عن تراجع المستوى، باعتباره المدير الفني المسؤول عن اختيار التشكيل ووضع الخطط الفنية وإدارة المباريات، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية.

وشدد على أن لاعبي الأهلي يتحملون أيضًا جانبًا من المسؤولية، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات والإمكانيات الفنية الكبيرة، والتي يجب عليها تقديم مستويات أفضل والالتزام بالتعليمات الفنية، بدلًا من تحميل المدير الفني وحده مسؤولية النتائج غير المرضية.

واختتم أسامة عرابي تصريحاته بالتأكيد على أن تصحيح مسار الأهلي يتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة، بداية من الجهاز الفني مرورًا باللاعبين، من أجل استعادة الأداء القوي وتحقيق النتائج التي تنتظرها جماهير القلعة الحمراء في البطولات المحلية والقارية.