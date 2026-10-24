قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية
أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص
محافظة الجيزة: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا
مصر تنجح في اعتماد قرار بالإجماع لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص

أسامة عرابي
أسامة عرابي
عمرو مصطفى

أكد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يظهر بالمستوى الفني القوي المنتظر تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، حتى الآن، سواء في بطولة الدوري أو منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي

وقال أسامة عرابي، في تصريحات خاصة، إن الأهلي رغم تحقيقه الفوز على الزمالك، غريمه التقليدي، بهدفين في مباراة القمة رقم 133، وكذلك الانتصار على كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فإنه لم يقدم الأداء الذي يتناسب مع إمكانيات لاعبيه وطموحات جماهيره خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تراجع الأداء والنتائج يحتاج إلى وقفة جادة من جانب الجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد التعادل مع فريق القناة، في المباراة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستوى الفريق وقدرته على فرض شخصيته داخل الملعب.

وأوضح عرابي أن الحسين عموتة يتحمل جزءًا من المسؤولية عن تراجع المستوى، باعتباره المدير الفني المسؤول عن اختيار التشكيل ووضع الخطط الفنية وإدارة المباريات، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية.

وشدد على أن لاعبي الأهلي يتحملون أيضًا جانبًا من المسؤولية، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات والإمكانيات الفنية الكبيرة، والتي يجب عليها تقديم مستويات أفضل والالتزام بالتعليمات الفنية، بدلًا من تحميل المدير الفني وحده مسؤولية النتائج غير المرضية.

واختتم أسامة عرابي تصريحاته بالتأكيد على أن تصحيح مسار الأهلي يتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة، بداية من الجهاز الفني مرورًا باللاعبين، من أجل استعادة الأداء القوي وتحقيق النتائج التي تنتظرها جماهير القلعة الحمراء في البطولات المحلية والقارية.

أسامة عرابي الأهلي الحسين عموتة أخبار الأهلي عموتة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تويوتا راف فور الهجينة

اختبار تصادم واحد يحرم تويوتا RAV4 2026 من جائزة السلامة الأمريكية

بي إم دبليو

إم دبليو تخطط لدمج شاشات وماسحات بصمات في مقابض أبواب السيارات

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد