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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا قدم محمد عبد المنعم أمام بريست؟.. أرقام مميزة للفرعون المصري مع نيس

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
إسراء أشرف

بصم الدولي المصري محمد عبد المنعم على أداء دفاعي مميز خلال فوز نيس على بريست بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، بعدما لعب دورًا بارزًا في الحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وخاض مدافع نيس المباراة كاملة، وقدم مردودًا قويًا على المستوى الدفاعي، بعدما سجل 12 مساهمة دفاعية، ليكون الأكثر بين لاعبي الفريقين في هذا الجانب، مؤكدًا حضوره المؤثر في الخط الخلفي خلال المواجهة.

وأظهرت الإحصائيات نجاح عبد المنعم في استخلاص الكرة 9 مرات، إلى جانب اعتراض تمريرتين وقطع كرة واحدة، كما استعاد الكرة في 6 مناسبات، وفاز بأربع ثنائيات أرضية من أصل خمس خاضها.

وعلى مستوى الأداء الفردي، لمس المدافع المصري الكرة 78 مرة خلال اللقاء، وفقد الاستحواذ في 8 مناسبات، بينما لم يتعرض للمراوغة طوال مشاركته، في مؤشر على صلابته الدفاعية أمام هجمات بريست.

وجاءت أرقام محمد عبد المنعم خلال المباراة كالتالي:

دقائق اللعب: 90 دقيقة.

المساهمات الدفاعية: 12.

قطع الكرة: مرة واحدة.

اعتراض الكرة: مرتان.

استخلاص الكرة: 9 مرات.

استعادة الكرة: 6 مرات.

الثنائيات الأرضية الناجحة: 4 من 5.

الثنائيات الهوائية الناجحة: 0 من 2.

مرات التعرض للمراوغة: صفر.

لمس الكرة: 78 مرة.

فقدان الكرة: 8 مرات.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة لحظات حاسمة، بعدما تصدى يفان ضيوف، حارس مرمى نيس، لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن انتصارًا ثمينًا منح نيس ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري الفرنسي.

ويمنح هذا الأداء محمد عبد المنعم دفعة إضافية لمواصلة تقديم مستويات قوية مع نيس، في ظل سعيه إلى تثبيت أقدامه ضمن حسابات الفريق والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة.

محمد عبدالمنعم محمد عبد المنعم عبد المنعم نيس نيس الفرنسي

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