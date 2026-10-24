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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل مواجهة الجيش الرواندي الليلة.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى دوري المجموعات بأبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

تتحدد ملامح مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة الليلة أمام الجيش الرواندي إذ يقف الفريق الأبيض على أعتاب التأهل إلى دور المجموعات لكنه يحتاج إلى استثمار أفضلية الذهاب وتفادي أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته القارية.

ويستقبل الزمالك منافسه الرواندي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في لقاء الإياب من الدور التمهيدي الثاني بعدما عاد من كيجالي بانتصار ثمين بهدف نظيف حمل توقيع ناصر منسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت على استاد أماهورو.

ويضع هذا الفوز أبناء ميت عقبة في موقف أفضل قبل مواجهة الحسم لكنه لا يمنحهم بطاقة التأهل بصورة تلقائية خاصة أن الفريق الضيف يدخل المباراة متمسكًا بفرصته ويحتاج إلى تقديم أداء هجومي قوي إذا أراد قلب النتيجة وانتزاع بطاقة العبور.

التعادل يكفي الزمالك.. والفوز يحسم المهمة

يملك الزمالك أفضلية واضحة في حسابات التأهل إذ يستطيع حسم المواجهة بالتعادل بأي نتيجة بعدما نجح في الفوز خارج ملعبه كما يضمن العبور حال تحقيق انتصار جديد بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها.

ويمثل هذا الوضع فرصة أمام الجهاز الفني للتعامل مع المباراة وفقًا لمجرياتها دون الاندفاع غير المحسوب نحو مرمى المنافس مع الحفاظ على الانضباط الدفاعي والبحث عن استغلال الفرص التي قد تظهر خلال اللقاء.

ولا يعني الاكتفاء بالتعادل أن الزمالك يستطيع التراجع طوال المباراة إذ إن استقبال هدف قد يغير حسابات المواجهة ويمنح الجيش الرواندي دفعة معنوية كبيرة خصوصًا إذا نجح في فرض ضغط مبكر على دفاع أصحاب الأرض.

الجيش الرواندي أمام خيارين

على الجانب الآخر يدخل الجيش الرواندي المباراة وهو مطالب بتغيير نتيجة الذهاب ولا يملك رفاهية الانتظار طويلًا لأن التعادل أو الخسارة سيمنحان الزمالك بطاقة التأهل.

ويحتاج الفريق الضيف إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل حسم التأهل مباشرة بينما يمنحه الانتصار بهدف دون مقابل فرصة إعادة المواجهة إلى نقطة التعادل في مجموع المباراتين لتُحسم بطاقة العبور من خلال ركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه الحسابات في أسلوب لعب الفريق الرواندي الذي قد يضطر إلى زيادة الكثافة الهجومية بحثًا عن الأهداف وهو ما يتيح للزمالك فرصة استغلال المساحات والاعتماد على التحولات السريعة إذا أحسن التعامل مع ضغط المنافس.

التركيز المبكر مفتاح العبور

وتكمن أهمية الدقائق الأولى في قدرة الزمالك على فرض إيقاعه وإبعاد المباراة عن سيناريو الضغط المتواصل إذ إن التسجيل المبكر سيضع الجيش الرواندي أمام مهمة أكثر تعقيدًا بينما قد يؤدي تأخر أصحاب الأرض أو استقبالهم هدفًا إلى زيادة التوتر داخل الملعب.

كما يحتاج الفريق الأبيض إلى الاستفادة من اللعب على استاد القاهرة الدولي وسط جماهيره من أجل تقديم أداء يمنحه الثقة ويؤكد أفضليته التي حققها في لقاء الذهاب.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة «أون سبورت» وسط تطلعات جماهير الزمالك لحسم بطاقة التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الزمالك دوري أبطال إفريقيا الجيش الرواندي ستاد القاهرة ناصر منسي ستاد أماهورو أبناء ميت عقبة

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