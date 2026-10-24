تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الزمالك لخوض مواجهة الجيش الرواندي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ساعيًا إلى حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، ما يمنحه دفعة قبل مواجهة الإياب، التي يتطلع خلالها إلى تأكيد تفوقه وتجنب أي مفاجآت قد تهدد فرصه في العبور إلى الدور التالي.

واستقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المنتظر خوضه اللقاء، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، والخروج بالنتيجة المطلوبة أمام منافسه الرواندي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، مصطفى الزناري، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة، وتأكيد أحقيته بالتأهل، مستفيدًا من تقدمه في مباراة الذهاب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.