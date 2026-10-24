نطالبه بـ 20 مليون جنيه.. الزمالك يكشف تفاصيل الشكوى ضد زيزو بسبب الإعلانات

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تطورات أزمة المستحقات المالية المتعلقة بالإعلانات التي ظهر فيها أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، خلال فترة وجوده مع الفريق الأبيض.

وأوضح شعيب، خلال تصريحاته ببرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة DMC، أن الزمالك تقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، من بينها النيابة العامة والأموال العامة، للتحقيق في الواقعة.

وأكد المستشار القانوني أن النادي يتمسك بحقه في الحصول على نسبة من عوائد الإعلانات، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب يتضمن حصول الزمالك على 20% من قيمة الإعلانات طوال مدة التعاقد.

وأضاف أن زيزو شارك في نحو 10 إعلانات، بحسب تقديرات النادي، دون تحويل المبالغ المستحقة للزمالك، لافتًا إلى أن تحديد القيمة النهائية للعوائد يخضع للتحقيقات.

وأشار شعيب إلى أن النادي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على 20 مليون جنيه مقابل مستحقات الإعلانات، موضحًا أن الشكوى سبق حفظها، قبل أن يتقدم الزمالك باستئناف على القرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يرى أنه صاحب حق في هذه القضية، ويتمسك باستكمال الإجراءات القانونية من أجل حسم النزاع بشأن المستحقات المالية محل الخلاف.