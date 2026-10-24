تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الزمالك والجيش الرواندي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا



وتنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي

تردد قناة “أون سبورت” الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

يمكن للجماهير متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت، وفقًا لبيانات التردد التالية على القمر الصناعي نايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11977

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة أون سبورت على الريسيفر

يمكن استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم بالرسيفر.

2. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي.

3. تحديد القمر الصناعي نايل سات.

4. إدخال التردد 11977، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

5. الضغط على البحث عن القنوات، ثم حفظ القناة بعد ظهورها.