1.2مليون يورو.. الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير بطلب من عموتة | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اتخاذ إدارة الكرة أول تحرك رسمي لترميم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بناءً على رغبة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، الذي طالب بتدعيم مركز قلب الدفاع في ظل احتياج الفريق لعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إدارة الأهلي تدرس تكليف عصام سراج، مدير التعاقدات، ببدء التحرك والتفاوض مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ضم المدافع الجزائري أشرف عبادة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف المصدر أن الأهلي وضع اللاعب ضمن حساباته لتدعيم الدفاع، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكانياته، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة تستهدف إنهاء المفاوضات بأفضل مقابل مادي ممكن، بما يتناسب مع الميزانية المحددة لإبرام الصفقات الجديدة في يناير.

وأوضح أن الأهلي رصد مبلغًا يتراوح بين مليون يورو ومليون و200 ألف يورو، من أجل حسم صفقة أشرف عبادة، في الوقت الذي حدد فيه النادي الجزائري سعرًا مبدئيًا يصل إلى مليون ونصف المليون يورو للاستغناء عن اللاعب لأي نادٍ خارج أفريقيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى للوصول إلى صيغة مالية مناسبة مع مسؤولي اتحاد العاصمة، سواء من خلال تخفيض المطالب المالية أو الاتفاق على شروط تعاقدية تحقق أهداف الطرفين، تمهيدًا لحسم الصفقة حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تدعيم الخط الخلفي يأتي ضمن أولويات الأهلي في يناير، تنفيذًا لرؤية الحسين عموتة، الذي يرغب في تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على البطولات خلال النصف الثاني من الموسم.