قبل مباراة الزمالك والجيش الرواندي.. كل ما تريد معرفته عن السنغالي عيسى سي

يدير مباراة الزمالك والجيش الرواندي في اياب دور ال 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا الحكم السنغالي عيسى سي.

ويرتبط اسم السنغالي سي بالكثير من المواقف المثيره للجدل خلال المباريات.

وتنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، ما يمنحه دفعة قبل مواجهة الإياب، التي يتطلع خلالها إلى تأكيد تفوقه وتجنب أي مفاجآت قد تهدد فرصه في العبور إلى الدور التالي.

واستقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المنتظر خوضه اللقاء، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، والخروج بالنتيجة المطلوبة أمام منافسه الرواندي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، مصطفى الزناري، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

من هو الحكم السنغالي عيسى سي؟

-​العمر 42 سنه

-اصبح حكم ​دولي من 2015

-هو الحكم ​صاحب واقعه طرد لاعب الأهلي جراديشار

-​صاحب المباراة الشهيره بين الجزائر ونيجيريا في دور الثمانية من بطوله الأمم الأفريقية والتي فازت فيها نيجيريا بهدفين مقابل لاشيء

​وكان الأداء التحكيمي في هذه المباراة ضعيف وتعرض المنتخب الجزائري لبعض القرارات التحكيمية المثيره للجدل وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحه لصالح الخضر