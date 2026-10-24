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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر عباس يحذر من حكم مباراة الزمالك والجيش الرواندي ويكشف أبرز أزماته التحكيمية

الحكم عيسى سي
الحكم عيسى سي
سارة عبد الله

سلط الخبير التحكيمي الدولي ناصر عباس الضوء على الحكم السنغالي عيسى سي، الذي يدير مباراة الزمالك والجيش الرواندي، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أبرز القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي ارتبطت بالحكم خلال الفترة الماضية.

وكتب ناصر عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عيسى سي، البالغ من العمر 42 عامًا، والحاصل على الشارة الدولية منذ عام 2015، يُعد من الحكام الذين ارتبطت أسماؤهم بعدد من الوقائع التحكيمية المثيرة للجدل.

وأشار الخبير التحكيمي إلى واقعة طرد جراديشار، لاعب الأهلي، معتبرًا أن القرار كان خاطئًا وأثر في نتيجة المباراة، كما تطرق إلى المواجهة الشهيرة بين الجزائر ونيجيريا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدفين دون رد.

وأوضح عباس أن الأداء التحكيمي خلال مباراة الجزائر ونيجيريا شهد قرارات مثيرة للجدل، من بينها عدم احتساب ركلة جزاء اعتبرها صحيحة لصالح المنتخب الجزائري، لافتًا إلى أن هذه الوقائع تضع الحكم السنغالي تحت دائرة الاهتمام قبل مواجهة الزمالك والجيش الرواندي.

ومن المقرر أن يعاون عيسى سي في إدارة المباراة كل من جابريل كمارا ونوها بانجورا، فيما يتولى داودا جاي مهمة الحكم الرابع، بينما يراقب الحكام المغربي يحيى حدقة.

وتقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا بهدف دون رد، ليخوض مواجهة الإياب بأفضلية الفوز، ساعيًا إلى حسم التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

واختتم ناصر عباس حديثه بالتمني بالتوفيق لنادي الزمالك وتحقيق الفوز والصعود إلى دور المجموعات، مشيرًا إلى أنه سيقدم تحليلًا لأبرز الحالات والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل عبر منصاته المختلفة عقب المباراة.

ناصر عباس عيسى سي دوري أبطال أفريقيا الزمالك والجيش الرواندي

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