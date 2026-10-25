وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي

وداعاً لمعاناة الانتظار الطويل في الشوارع وبدون أي معلومات مسبقة عن مواعيد وصول الحافلات، حيث أحدثت التكنولوجيا الحديثة نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي من خلال إطلاق ميزة التتبع اللحظي عبر تطبيق «طوالي» المبتكر، والتي تمكن الركاب من رصد موقع الأتوبيس على الخريطة لحظة بلحظة ومعرفة التوقيت الدقيق لوصوله إلى المحطة قبل مغادرة المنزل بدقائق معدودة، مما يضع حدًا لإهدار الوقت والجهد، ويساعد المواطنين على تنظيم مواعيدهم ورحلاتهم اليومية بكل راحة ومرونة تامة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الشامل.



كيفية تتبع أتوبيس النقل العام عبر تطبيق طوالي

يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية تتبع الأتوبيسات من خلال تطبيق «طوالي»، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

تطبيق طوالي

1. تحديد خط السير: فتح التطبيق وإدخال نقطة البداية والوجهة المطلوبة، ثم الضغط على خيار «بحث عن الرحلات».

2. اختيار الخط المناسب: استعراض خطوط الأتوبيسات المتاحة، مع الانتباه إلى الخطوط التي تظهر باللون الأخضر، والتي تشير وفقًا للتعليمات الواردة إلى الأتوبيسات القريبة المتاحة للتتبع.

تتبع أتوبيس النقل العام

3. معرفة تفاصيل الرحلة: الاطلاع على عدد المحطات وسعر التذكرة، الذي قد يبلغ 7 جنيهات في المثال الموضح بالتطبيق، مع اختلاف السعر بحسب الرحلة.

4. متابعة الأتوبيس لحظيًا: الضغط على خط السير المطلوب لمعرفة رقم لوحة الأتوبيس وموقعه الحالي والوقت المتبقي لوصوله إلى محطة الراكب.

نصائح لضمان دقة تتبع الأتوبيسات

للحصول على بيانات محدثة عن حركة الأتوبيس، يُنصح بتحديث صفحة الرحلة بانتظام، من خلال الخروج منها وإعادة الدخول إليها، وفقًا للتعليمات الواردة بشأن استخدام الخدمة.

تتبع الأتوبيسات

وتعمل خاصية التتبع حاليًا بصورة أساسية على أغلب الأتوبيسات التي تطبق نظام الدفع الإلكتروني الجديد، بحسب المعلومات المتاحة عن الخدمة، وهو ما يعني أن إمكانية التتبع قد تختلف من خط إلى آخر.



موعد افتتاح المرحلة الأولى

بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية للنقل الجماعي، تتواصل مشروعات تحديث شبكة المواصلات، ومن بينها مشروع مترو الهرم، الذي يستهدف تحسين حركة الانتقال داخل محافظة الجيزة وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.

مترو الهرم

ومن المقرر، وفقًا للمعلومات الواردة، افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2027، على أن تمتد من محطة حدائق الأشجار إلى محطة المساحة، لخدمة عدد من المناطق السكنية والمحاور الحيوية في المحافظة.

منظومة النقل الجماعي

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي، وتسهيل انتقال المواطنين والزائرين، ودعم خطط التنمية العمرانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.