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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

​تشغيل مباشر للأتوبيس الترددى BRT بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال اليوم

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

أعلنت الشركة المصرية الأتوبيس الترددي، إنه اعتبارًا من صباح اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، سيتم تشغيل حركة أتوبيسات BRT مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، وذلك بزمن تقاطر 10 دقائق بين كل أتوبيس والآخر مع استمرار معدلات التقاطر للمرحله الأولي كما هي. 

ويأتي ذلك في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الثانيه  بالجمهور، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب وتقليل زمن الرحلة.

الإسكندرية الزراعي ↔ صن كابيتال


⏱️ زمن التقاطر: 10 دقائق
📍 إلغاء الانتظار بمحطة الجولف
📅 بدءًا من الخميس 8 أكتوبر 2026

ويأتي هذا الإجراء إيمانًا بالعمل المستمر على راحة المواطنين وتقديم خدمة أكثر سهولة وانتظامًا لمستخدمي.

الشركة المصرية الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي حركة أتوبيسات BRT مباشرة

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