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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

الاتوبيس الترددي
الاتوبيس الترددي
خالد يوسف

شهدت منظومة النقل الجماعي في مصر تطوراً نوعياً مع بدء تشغيل خطوط الأتوبيس الترددي (BRT) رسمياً للتجربة للمرحلة الأولى أمام الجمهور، التي تربط بين محطة الإسكندرية الزراعي ومحطة صن كابيتال ذهاباً وإياباً، حيث يأتي هذا المشروع القومي لتعزيز كفاءة التنقل اليومي، مقدماً حلولاً مرنة بزمن تقاطر لا يتجاوز 10 دقائق، مع إلغاء محطة الجولف لضمان انسيابية الحركة وتوفير تجربة سفر عصرية وآمنة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتقليل الزحام والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


مواعيد الأتوبيس الترددي BRT

ويعمل الأتوبيس الترددي السريع BRT يومياً من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً، ويغطي مساراً، يربط 30 محطة رئيسية من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال.

مواعيد الاتوبيس الترددي 

ويكون زمن التقاطر كل 10 دقائق بين الأتوبيس الترددي والآخر في الخطوط المباشرة والمراحل التشغيلية.

محطات الأتوبيس الترددي BRT

- المرحلة الأولى: تضم 14 محطة رئيسية تمتد من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، مروراً بمحطة عدلي منصور الحيوية التي تربط بين مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

محطات الاتوبيس الترددي 

- المرحلة الثانية: تضم 16 محطة جديدة تشمل مناطق: طريق العين السخنة، كارفور المعادي، المشير طنطاوي، الجولف، المقطم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، وصولاً إلى صن كابيتال.


أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

وضعت الحكومة خطة تسعيرية تناسب الشرائح المختلفة من المواطنين، سواء الموظفين أو الطلبة، وجاءت كالتالي:

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي 4 محطات: 5 جنيهات.

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي10 محطات: 10 جنيهات.

سعر تذكرة الأتوبيس الترددي

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي 14 محطة: 15 جنيهاً.

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي18 محطة: 20 جنيهاً.

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي22 محطة: 25 جنيهاً.

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي 26 محطة: 30 جنيهاً.

- سعر تذكرة الأتوبيس الترددي 30 محطة: 35 جنيهاً.


اشتراك الأتوبيس الترددي

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على اشتراك الأتوبيس الترددي، اتباع الإجراءات المعلنة، التي تبدأ بتحميل وطباعة استمارة الاشتراك واستكمال البيانات المطلوبة.

اشتراك الأتوبيس الترددي

ويتم ختم الاستمارة من الجهة التعليمية المختصة، ثم تسليمها في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة، ويتم استلام كارت الاشتراك من المحطة التي جرى تقديم الاستمارة بها، وفق الإجراءات المحددة للاشتراك.

زمن تقاطر 10 دقائق خطوط الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي BRT تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي اشتراك الأتوبيس الترددي

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