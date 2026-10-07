توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

قالت الشركة المصرية الأتوبيس الترددي، إنه في تمام الساعة ١١٠٣٠ صباحا اليوم أثناء سير ميكروباص على الطريق الدائري خارج المسار بعد محطة المرج في اتجاه محطة الجولف اصطدم بأحد المواطنين العابرين للطريق الدائري، مما تسبب في دخول المواطن مسار الأتوبيس الترددي الأمر الذي ترتب عليه تعطل حركه تقاطر الأتوبيس وعلي الفور قامت الشركة بتنفيذ خطة الطوارئ المعدة والمجهزة لذلك.



وجار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وعودة عمل المسار لطبيعته.

وإذ تعتذر الشركة عن التأخير الناتج عن هذا الحادث، وفي هذا الصدد تهيب الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بالسادة قائدي السيارات علي الطريق الدائري بالالتزام بقوانين وقواعد وآداب المرور.

وكذا توخي الحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وكذا تهيب الشركة بالسادة المواطنين بعدم عبور الطريق الدائري مترجلين لسلامتكم وامانكم.

