الأتوبيس الترددي يصل إلى صن كابيتال.. 75 كيلو تربط مناطق القاهرة الكبرى

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، إن الأتوبيس الترددي يمثل وسيلة نقل جماعي عصرية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوفر وسيلة نظيفة ومنظمة على الطريق الدائري، بما يسهم في تقليل الكثافات المرورية والحركة العشوائية.

وأوضح “أبو خضرة” خلال برنامج صباح البلد، خلال مداخلة هاتفية، أن المرحلة الثانية تمتد لمسافة نحو 40 كيلومترًا وتضم 16 محطة، لتصل منظومة الأتوبيس الترددي بعد تشغيل المرحلتين إلى نحو 75 كيلومترًا، من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى محطة صن كابيتال.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تخدم عددًا من المناطق والمحاور الحيوية، من بينها طريق العين السخنة، والمعادي، والمقطم، والجزائر، والإمامين، والزهراء، والبحر الأعظم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، وصولًا إلى صن كابيتال، مع دخول بعض المحطات الخدمة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن محطة صن كابيتال تعد مجمعًا للنقل المتكامل على مساحة 80 ألف متر مربع، وتقع عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، بما يتيح خدمة المترددين على طريق الفيوم الصحراوي.

تكامل مع المترو ووسائل النقل الأخرى

ولفت أبو خضرة إلى أن المشروع لا يعمل بمعزل عن باقي وسائل النقل، وإنما يتضمن نقاطًا تبادلية مع وسائل النقل الجماعي، بما يسمح للمواطن بالانتقال بين أكثر من وسيلة خلال رحلته.

وتشمل نقاط التكامل محطة عدلي منصور، التي ترتبط بأكثر من وسيلة نقل، من بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب نقاط تبادلية أخرى مع وسائل النقل الجماعي.

كباري وأنفاق ومصاعد لخدمة الركاب

وأوضح أن دخول الركاب إلى محطات الأتوبيس الترددي والخروج منها يتم من خلال كباري مشاة وأنفاق ومصاعد، مع مراعاة معايير السلامة وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد أن عدم وجود عبور مباشر للمشاة على الطريق الدائري يمثل جزءًا من تنظيم الحركة، بالتوازي مع منع المواقف العشوائية للميكروباصات على الطريق واستبدالها بمنظومة نقل منظمة.

أسعار تبدأ من 5 جنيهات

وأشار أبو خضرة إلى أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي تعد تنافسية، وتبدأ من 5 جنيهات للرحلات من محطة إلى 4 محطات، وتصل إلى 35 جنيهًا للرحلات من 27 إلى 30 محطة.

وأوضح أن المواطن الذي يستخدم المرحلتين الأولى والثانية لمسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترًا يمكنه قطع الرحلة بسعر 35 جنيهًا، مع الاستفادة من خدمة مكيفة ورحلات منتظمة ومواعيد ثابتة.

سرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة

وأكد أستاذ هندسة الطرق والموانئ أن الأتوبيس الترددي يتحرك في مسار خاص ومنفصل عن باقي الحركة المرورية على الطريق الدائري، وهو ما يساعد على تقليل زمن الرحلات وعدم التأثر بالكثافات المرورية المعتادة.

وأشار إلى أن سرعة الأتوبيس الترددي يمكن أن تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، بما يتيح رحلات أكثر انتظامًا ويسهم في تقليل وقت الانتقال بين المناطق المختلفة.

وتستهدف منظومة الأتوبيس الترددي دعم النقل الجماعي الحديث على الطريق الدائري، وربط المناطق السكنية والتجارية والمحاور الرئيسية بوسيلة نقل منظمة وصديقة للبيئة، مع التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى