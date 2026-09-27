قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا وإخلاء سكان المنطقة
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
إسبانيا لا تفوز فقط.. 5 أرقام تكشف كيف سقطت إنجلترا في ويمبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأتوبيس الترددي يصل إلى صن كابيتال.. 75 كيلو تربط مناطق القاهرة الكبرى

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
رحمة سمير

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، إن الأتوبيس الترددي يمثل وسيلة نقل جماعي عصرية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوفر وسيلة نظيفة ومنظمة على الطريق الدائري، بما يسهم في تقليل الكثافات المرورية والحركة العشوائية.

وأوضح “أبو خضرة” خلال برنامج صباح البلد، خلال مداخلة هاتفية، أن المرحلة الثانية تمتد لمسافة نحو 40 كيلومترًا وتضم 16 محطة، لتصل منظومة الأتوبيس الترددي بعد تشغيل المرحلتين إلى نحو 75 كيلومترًا، من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى محطة صن كابيتال.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تخدم عددًا من المناطق والمحاور الحيوية، من بينها طريق العين السخنة، والمعادي، والمقطم، والجزائر، والإمامين، والزهراء، والبحر الأعظم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، وصولًا إلى صن كابيتال، مع دخول بعض المحطات الخدمة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

الأتوبيس الترددي

وأضاف أن محطة صن كابيتال تعد مجمعًا للنقل المتكامل على مساحة 80 ألف متر مربع، وتقع عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، بما يتيح خدمة المترددين على طريق الفيوم الصحراوي.

تكامل مع المترو ووسائل النقل الأخرى

ولفت أبو خضرة إلى أن المشروع لا يعمل بمعزل عن باقي وسائل النقل، وإنما يتضمن نقاطًا تبادلية مع وسائل النقل الجماعي، بما يسمح للمواطن بالانتقال بين أكثر من وسيلة خلال رحلته.

وتشمل نقاط التكامل محطة عدلي منصور، التي ترتبط بأكثر من وسيلة نقل، من بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب نقاط تبادلية أخرى مع وسائل النقل الجماعي.

كباري وأنفاق ومصاعد لخدمة الركاب

وأوضح أن دخول الركاب إلى محطات الأتوبيس الترددي والخروج منها يتم من خلال كباري مشاة وأنفاق ومصاعد، مع مراعاة معايير السلامة وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد أن عدم وجود عبور مباشر للمشاة على الطريق الدائري يمثل جزءًا من تنظيم الحركة، بالتوازي مع منع المواقف العشوائية للميكروباصات على الطريق واستبدالها بمنظومة نقل منظمة.

أسعار تبدأ من 5 جنيهات

وأشار أبو خضرة إلى أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي تعد تنافسية، وتبدأ من 5 جنيهات للرحلات من محطة إلى 4 محطات، وتصل إلى 35 جنيهًا للرحلات من 27 إلى 30 محطة.

وأوضح أن المواطن الذي يستخدم المرحلتين الأولى والثانية لمسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترًا يمكنه قطع الرحلة بسعر 35 جنيهًا، مع الاستفادة من خدمة مكيفة ورحلات منتظمة ومواعيد ثابتة.

الأتوبيس الترددي

سرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة

وأكد أستاذ هندسة الطرق والموانئ أن الأتوبيس الترددي يتحرك في مسار خاص ومنفصل عن باقي الحركة المرورية على الطريق الدائري، وهو ما يساعد على تقليل زمن الرحلات وعدم التأثر بالكثافات المرورية المعتادة.

وأشار إلى أن سرعة الأتوبيس الترددي يمكن أن تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، بما يتيح رحلات أكثر انتظامًا ويسهم في تقليل وقت الانتقال بين المناطق المختلفة.

الأتوبيس الترددي BRT

وتستهدف منظومة الأتوبيس الترددي دعم النقل الجماعي الحديث على الطريق الدائري، وربط المناطق السكنية والتجارية والمحاور الرئيسية بوسيلة نقل منظمة وصديقة للبيئة، مع التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى

الأتوبيس الترددي النقل_الجماعي النقل_الأخضر الطريق_الدائري المواصلات_العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة

أوبل تكشف عن سيارة STX Concept الجديدة | صور

مواصفات جهاز iPad mini 8 اللوحي

بمعالج آيفون القادم.. تسريبات آيباد ميني 8 تكشف عن أقوى جهاز لوحي في العالم

ام جى جى تى موديل 2027

إم جي جي تي 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد