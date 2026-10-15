الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب حضور التلميذ في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، بنسبة لا تقل عن 70% للفصلين الدراسيين للأداء المهام والتقييمات والامتحانات.

الحضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد الحضور، واجتياز البرنامج العلاجي المقرر، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة حضور الطلاب 70%، وعدم الغياب المدرسي، من شروط النجاح في المرحلة الابتدائية، وشروط الانتقال للصف الأعلى، والبرنامج العلاجي للطلاب، وضوابط حضور الطلاب بالمدارس، نسبة الحضور والغياب، امتحانات المرحلة الابتدائية، مهام الأداء والتقييمات، أخبار وزارة التعليم، قرارات وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي 2026 2027، ولي الأمر، انتظام الطلاب في المدارس.

جاء ذلك فى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 المنظم للدراسة والتقييم لطلبة الحلقة الابتدائية ونشرته الجريدة الرسمية.