لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة النادي الأهلي لم تعد مقتصرة على ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة، مشيرًا إلى استمرار تراجع الفريق وعدم نجاح أكثر من مدير فني في تحقيق المطلوب منذ رحيل السويسري مارسيل كولر.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إن الأهلي يعاني من أزمة تتجاوز مسألة تدعيم صفوف الفريق، موضحًا أن تغيير الأجهزة الفنية لم يحقق النتائج المنتظرة، سواء مع توروب أو ريبيرو أو عموتة، بينما كان عماد النحاس الاستثناء في هذه المرحلة.

وأشار شوبير إلى أن المدربين فايلر وموسيماني وكولر نجحوا في تكوين رصيد لدى جماهير الأهلي، بفضل ما قدموه مع الفريق، وهو ما جعل الجماهير تثق في قدراتهم الفنية.

وأضاف أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تراجع الأهلي، وما يحتاجه الفريق للعودة إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن الحل لا يتعلق بالتعاقد مع لاعبين جدد فقط.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن تكرار المطالبة بإبرام المزيد من الصفقات لن يكون كافيًا وحده لحل الأزمة، قائلًا: «القصة مش صفقات، صفقات، صفقات»، في إشارة إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى تساعد الأهلي على استعادة مستواه.