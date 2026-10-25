خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران

قالت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية تتبع نهج الإكراه و"أقصى درجات الضغط" على إيران، بالتوازي مع التصعيد والحشد العسكري، مشيرة إلى أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة حتمية اندلاع مواجهة عسكرية شاملة.

وأضافت جبر، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التحركات الأمريكية تستهدف تهيئة الظروف الإقليمية والدولية لاحتمال تصعيد واسع متعدد الجبهات، إلى جانب الاستعداد لتداعياته على أسواق الطاقة والغذاء، والعمل على تشكيل تحالف معلن ضد إيران، بدلًا من تحمل واشنطن وحدها تكاليف المواجهة.

وتابعت أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توزيع أعباء أي تصعيد محتمل على دول المنطقة، في حين تتبنى إيران، بحسب تقديرها، استراتيجية الاستنزاف والصبر المحسوب، ما يبقي احتمالات المواجهة مفتوحة في ظل استمرار الضغوط والتحركات العسكرية.